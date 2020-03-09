В Днепр привезли тяжело раненых украинских военных (фото)

Раненых бойцов ВСУ в стабильно тяжелом состоянии направили в областную больницу им. Мечникова.

В аэропорт Днепра эвакуировали двух украинских бойцов с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

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Воздушное судно прибыло в 21:30 8 марта. На борту были бойцы с различными травмами туловища и у обоих ранения глаза. Они находились в сознании в стабильно тяжелом состоянии. Их направили в областную больницу им. Мечникова.

"Медицинское сопровождение на борту обеспечила эвакобригада нашего военного госпиталя в составе старшего лейтенанта медицинской службы, врача-анестезиолога Оксаны и солдата контрактной службы, фельдшера Кирилла (ему всего 22 года)", - написала Губа.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 8 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий боевиков один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и один - боевое поражение.