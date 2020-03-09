Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных, есть погибший и раненые

С начала текущих суток, 9 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За минувшие сутки, 8 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате действий боевиков один украинский военный погиб, пятеро получили ранения и один – боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

"Дважды неподалеку Опытного - из 82-мм минометов - 15 мин, 15 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, а также враг совершил 2 выстрела из противотанкового ракетного комплекса; два раза вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Верхнеторецком - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел один обстрел из гранатометов различных систем вблизи населенного пункта Хутор Вильный.

"Вчера, 08 марта, российские оккупанты из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения и один - боевое поражение. Кроме того, во время вражеских обстрелов украинских позиций три наших защитника получили ранения", - говорится в сообщении.

С началом текущих суток, 9 марта, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.