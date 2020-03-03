Экс-боевик "ДНР" сдался украинским копам

После многолетних "скитаний", мужчина вернулся в Украину и еще год скрывался.

Бывший боевик незаконного вооруженного формирования «Восток» 2 марта пришел к украинским правоохранителям с повинной о совершенных преступлениях.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Как рассказал бывший боевик сотрудникам Авдеевского отделения полиции, в августе 2014 года после телефонного разговора со своим товарищем, он решил присоединиться к бойцам незаконного вооруженного формирования, в котором тот служил и якобы получал неплохую зарплату.

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Прибыв в оккупированную Ясиноватую, житель Покровского района разыскал там отдел милиции, руководство которого и приняло его на службу в подразделения «Восток». Через несколько дней мужчину отвезли в Донецк, где выдали военную форму, жетон, удостоверение и оружие и назначили на должность стрелка. И вместо своих обязанностей, новоиспеченный боевик был водителем на грузовой машине, развозил продукты и людей.

В январе 2016 года мужчина оставил свою службу и переехал в аннексированный Крым, а впоследствии – в Татарстан. В сентябре 2019 года мужчина вернулся в Украину к родителям. Опасаясь ответственности за службу в рядах НВФ, бывший боевик вел скрытый образ жизни, однако вчера все же решился и пришел в полицию с признанием.

В отношении мужчины авдеевские следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что согласно ч.6 ст. 260 УКУ в случае, если лицо не совершало тяжких преступлений против людей, добровольно покинуло ряды незаконных вооруженных формирований и рассказало об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.

Как сообщал УНИАН, российское оккупационное командование начало масштабную проверку состояния финансово-экономической деятельности военных подразделений на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.