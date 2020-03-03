Командование РФ проверяет финансово-экономическую деятельность своих подразделений на оккупированном Донбассе - разведка

Были выявлены многочисленные факты хищения средств, выделенных на сооружение военных объектов и оборудование боевых позиций для оккупационных войск.

Российское оккупационное командование начало масштабную проверку состояния финансово-экономической деятельности военных подразделений на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в сводке Министерства обороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ.

Отмечается, что в феврале этого года комиссией Южного военного округа Вооруженных сил РФ были выявлены многочисленные факты хищения средств, выделенных на строительство военных объектов и оборудование боевых позиций для соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск ) армейских корпусов.

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"Вместе с тем, предполагается, что устранение всех недостатков по оборудованию боевых позиций будет осуществляться за счет сбора денег с рядового личного состава передовых подразделений оккупационных войск, а не виновных в хищении средств российских кадровых офицеров, которые по ротации уехали в Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Мариупольском направлении.