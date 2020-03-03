Сегодня оккупанты пять раз нарушили режим тишины на Мариупольском направлении - Минобороны

Боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, выпустив 33 мины.

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Мариупольском направлении.

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Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны по обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

"Во всех случаях противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, выпустив 33 мины. Так, начиная с 4:00, грубо нарушая Минские договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации с направления Саханки четыре раза обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Широкино из миномета калибра 82мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - проинформировали в Минобороны.

Также, как отмечается, утром, в течение 40 минут, из миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и другого легкого пехотного вооружения оккупационные войска вели огонь по позициям Объединенных сил неподалеку Лебединского.

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских бойцов нет.