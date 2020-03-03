Обстрел автомобиля ВСУ на Донбассе: прокуратура открыла уголовное производство

Правоохранительные органы задокументировали результаты обстрела боевиками 1 марта автомобиля украинских военных в зоне проведения ООС.

Прокуратура Луганской области открыла уголовное производство из-за гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины и ранения еще четверых украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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По данным следствия, 1 марта был открыт огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовому автомобилю, который развозил продукты.

Огонь открыли из противотанковой управляемой ракеты, приблизительное расстояние до автомобиля составляло 3500 метров, что свидетельствует о прицельности выстрела.

"В непосредственной близости от места обстрела - жилые дома гражданского населения, о чем противнику было хорошо известно", - отмечают в прокуратуре.

В ходе осмотра места происшествия изъяты элементы ракеты, с помощью которых принимались команды для ее управления и транспортное средство, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Как сообщал УНИАН, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс вблизи Нижнетеплого, в результате один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое ранены, еще двое получили боевое поражение.