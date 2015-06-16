В районе Марьинки террористы применили бронегруппу - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным «ИС», под прикрытием обстрелов из минометов данная бронегруппа выдвинулась к переднему краю и пыталась вести огонь на подавление огневых точек украинских войск.

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Между Красногоровкой и Марьинкой по позициям сил АТО наносили огневые удары 2 подразделения 120-мм миномётов террористов.

«В районе н.п. Марьинка, Красногровка, Пески боевики использовали 120-мм миномёты, совмещая с огнем 82-мм миномётов и АГС-17 в составе нескольких групп боевиков, выдвинувшихся в сторону позиций сил АТО на дальность эффективного огня», - отмечает «ИС».