Год назад Мариуполь освободили от боевиков. Геращенко рассказал подробности операции

Как пишет нардеп и советник главы МВС Антон Геращенко на своей странице в Facebook, именно день освобождения Мариуполя нужно по праву считать переломной датой в истории развязанного Россией конфликта на Донбассе.

В честь этой даты Геращенко решил рассказать подробности операции и показать наброски плана по штурму боевиков.

Нардеп отмечает, что до 12 июня 2014 года боевики контролировали примерно 80% территории Донецкой и Луганской областей, на которой проживало около 6 миллионов жителей и производилось почти четверть ВВП. Под контролем боевиков находился и Мариуполь с заводами оборонпрома и выходом к морю.

"Потеря Украиной Мариуполя, означала невозможность производства новых танков и бронетранспортеров и окончания сборки уже начатых машин. В том числе и поэтому Мариуполь был так важен для Путина и его стратегов", - написал Геращенко.

С середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был захвачен бандами сепаратистов, а после трагедии 9 мая, когда террористы по команде из Москвы штурмовали местное управление МВД, город полностью перешел под их контроль.

«Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие их сотрудники уже готовились примерять на себя российскую форму, по примеру своих крымских колег», - отмечает нардеп.

Читайте такжеОБСЕ сообщила о скоплении военной техники боевиков недалеко от Мариуполя

Геращенко пишет, что примерно 12 мая, в кабинете министра МВД состоялась встреча Арсена Авакова с Сергеем Тарутой (в то время главой Донецкой ОДА) и его 1-м заместителем Андреем Николаенко. На ней обсуждался вопрос – как очистить Мариуполь от террористов в условиях полного паралича местных силовых структур и отсутствия в районе Мариуполя боеспособных подразделений, способных на это по своим моральным и боевым качествам.

По словам нардепа, Аваков и Тарута приняли решение освободить город от врага до проведения президентских выборов 25 мая 2014 года. "В ходе встречи пришли к выводу, что провести штурм Мариуполя существующими частями армии и Национальной гвардии не представляется возможным. Единственный вывод к которому тогда пришли - это необходимость доукомплектования и довооружения только что созданного из участников Майдана и возглавляемого Андреем Билецким добровольческого батальона милиции "Азов", дислоцированного в мариупольской аэропорту в ужасных бытовых условиях после срочной переброски по воздуху 9 мая", - рассказал Геращенко.

По предложению Билецкого "Азов" перевели в Бердянск, где бойцы провели огневую подготовку из стрелкового оружия и гранатометов на местном полузаброшенном стрельбище. Окончательной датой штурма была намечена пятница 13 июня 2014 года.

"Штурм начался в 5 утра с массированного обстрела укреплений террористов из ЗУ-23/2, смонтированного на бронированном грузовике. После чего вперед пошли штурмовые группы "азовцев", конечной целью которых было взятие здания "Греческого банка", в котором располагалась штаб-квартира террористов.

После начала штурма, боевики-террористы поняли, что их песенка спета и начали разбегаться и прятаться как крысы по подвалам и чердакам, откуда их выковыривали "Азовцы". Зачисткой лично руководил комбат "Азова" Андрей Билецкий. Активную роль в зачистке играли группы Черкаса и Владимира Шпары - бывшего "Васильковского террориста", - добавил Геращенко.

По его словам, главарь мариупольских боевиков с позывным "Чечен" получил информацию о готовящемся штурме и со своими прихвостнями за день до штурма покинул Мариуполь.

Читайте такжеЯценюк расценил взрыв газопровода на Донбассе как нарушение Минских соглашений

По итогу сложнейшей операции были ликвидированы несколько боевиков и задержаны более 20 человек. При этом никто из мирных жителей Мариуполя серьезно не пострадал.

"Факт остается фактом, именно с дня штурма Мариуполя добровольческим батальоном МВД "Азов", при поддержке Нацгвардии и добровольцев из "Днепр-1", у украинцев появилась вера в победу и началось масштабное наступление на путинских террористов на всех фронтах.

И кто бы что сегодня не говорил, но вклад добровольческих подразделений МВД, Нацгвардии и ВСУ в защиту нашей Родины - бесценен, как и вклад каждого кто отдал свою жизнь и здоровье за защиту Украны от путинской агрессии", - резюмировал народный депутат.