Глава ОБСЕ в Москве призвал к полному выполнению Минских соглашений

В ОБСЕ отметили необходимость предоставления СММ на востоке Украины безопасного, защищенного и беспрепятственного доступа.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел председательствующей в 2020 году в ОБСЕ Албании Эди Рама во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал к полному выполнению Минских соглашений.

Как говорится в сообщении на сайте ОБСЕ, в Москве Рама и Лавров обсудили пути решения проблем безопасности Европы.

В частности, отмечается, что стороны провели откровенную и конструктивную дискуссию по ряду ключевых вопросов, затрагивающих безопасность в регионе ОБСЕ.

Рама приветствовал нынешний уровень взаимодействия России с ОБСЕ с целью «преодоления вызовов в сфере безопасности, с которыми сталкивается регион».

«Кризис в Украине и вокруг нее сегодня является наиболее острым вызовом безопасности в Европе. Его решение является самым высоким приоритетом председательства Албании в ОБСЕ, не в последнюю очередь для стабилизации ситуации в области безопасности и уменьшения страдания гражданского населения, проживающего в пораженных конфликтом районах на востоке Украины», - отметил Рама.

Читайте такжеУрегулирование на Донбассе не будет иметь перспективы без прекращения поставок российского оружия - Пристайко

Он также отметил, что албанское председательство в ОБСЕ поддержит дальнейшие действия для мирного урегулирования конфликта. «Действуя таким образом, мы сделаем все от нас зависящее для обеспечения соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ. И мы решительно призываем к полному выполнению Минских соглашений, поддерживая усилия Трехсторонней контактной группы и процесс в «нормандском формате», - заявил Рама.

Также действующий председатель ОБСЕ подчеркнул, что важно продолжать наращивание положительных шагов, предпринятых в последние месяцы, в том числе во время саммита лидеров «нормандского формата» в Париже.

Кроме того, добавил он, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо предоставить безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ для полного выполнения мандата, включая необходимую поддержку и ресурсами.