ООС: на блокпосту задержали подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях

Задержанного гражданина военный наряд Нацгвардии передал работникам Национальной полиции.

На блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил задержали подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«24 февраля во время несения службы на блокпосту, расположенном возле населенного пункта Волноваха, военным нарядом Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил для проверки остановлен автобус сообщением Новотроицкое - Мариуполь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре граждан и установлении личных данных было выявлено, что один из пассажиров находится в розыске и подозревается в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями.

Данного гражданина передали сотрудникам Национальной полиции.