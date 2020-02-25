Оккупанты начали день с обстрела позиций ВСУ под Мариуполем

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских бойцов нет.

Российско-оккупационные войска сегодня совершили минометный обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе Талаковки под Мариуполем.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк сообщил на брифинге.

«Текущие сутки, 25 февраля, российско-оккупационные войска начали минометным обстрелом. В целом по состоянию на 12:00 зафиксировано одно нарушение режима тишины со стороны врага», - заявил он.

По словам Гуцуляка, утром по направлению с населенного пункта Пикузы оккупанты выпустили несколько мин 82-го калибра по позициям ВСУ в районе Талаковки.

«По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет», - сказал Гуцуляк.