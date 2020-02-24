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Российские оккупанты на Донбассе оборудуют новые огневые позиции для САУ и танков

14:14, 24 февраля 2020
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, также боевики создают дополнительный запас артиллерийских боеприпасов в районах передовых позиций.

По данным разведки, командование российских оккупационных войск наращивает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК к активизации боевых действий.

«В частности, на прошлой неделепротивник увеличил интенсивность тренировок артиллерийских подразделений по отработке вопросов нанесения ударов по уточненным целям в глубине обороны Объединенных сил и огневой поддержки его передовых подразделений в условиях обострения обстановки», - говорится в сообщении.

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