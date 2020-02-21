Верховный суд подтвердил приговор жительнице Донецка за организацию фейкового "референдума"

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы.

Верховный суд Украины подтвердил приговор суда низшей инстанции, который был вынесен жительнице оккупированного Донецка за проведение в 2014 году так называемого "референдума".

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"Верховный суд признал справедливым приговор в отношении лица за посягательство на территориальную целостность нашего государства. Таким образом, суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, которым указанному лицу назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Как рассказали в ОГП, она входила в ряды инициативной группы так называемой "ДНР". Там женщина организовала работу "участковой избирательной комиссии" и руководила ее деятельностью по проведению незаконного референдума, который организовали пророссийские боевики на Донбассе в мае 2014 года.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко предполагает, что представители оккупационной власти окажутся в местных советах на Донбассе после проведения там выборов.