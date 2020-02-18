Пристайко допускает, что оккупанты окажутся в местных советах на Донбассе после выборов

Пристайко пояснил возможные последствия местных выборов на Донбассе выбором демократической модели Киева.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает, что представители оккупационной власти окажутся в местных советах на Донбассе после проведения там выборов.

Об этом министр сообщил в эфире Свободы слова.

По его словам, Киев выбрал демократичную модель проведения местных выборов. При этом представители «Л/ДНР» могут снова войти в районные советы уже как украинские представители.

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«Мы хотели бы предотвратить легализацию боевиков по ту сторону разграничения, именно поэтому была предложена демократическая модель – проведение местных выборов, которые там, вы знаете, длительное время не проходили. Для того, чтобы выбрать хотя бы минимальную, на самом низком уровне власть в тех местах, районах, локальную власть. Мы не говорим о депутатах, которые сядут в Верховную Раду. Нет», – заявил Пристайко.

Он добавил, что избиратели будут сами нести ответственность за собственный выбор.

«Мы хотим легализовать тех людей, которые изберутся людьми на локальном уровне. И те люди, которые их выберут, несут ответственность, в районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если этими людьми будут те, кто сейчас руководят людьми. Мы это понимаем, мы не наивные. Но это тот путь, который мы, как демократическая страна, выбрали. Люди сами должны нести ответственность за избранных ими людей. Мы не можем с Киева назначить», – подчеркнул министр.

Напомним, пророссийские боевики утром 18 февраля атаковали позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный.

Оккупанты ведут обстрелы по нашим защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг применил минометы калибра 120 мм. Также противник открыл огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.