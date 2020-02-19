"Спецзаседание": комитет ВР по нацбезопасности обсудит обострение на Донбассе в закрытом режиме

На заседание может прийти министр обороны.

Сегодняшнее заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки относительно ситуации на Донбассе пройдет в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

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«Сегодня несколько специфическое заседание, поскольку мы заслушиваем в закрытом режиме отчеты относительно обострения. Соответственно, оно проходит в закрытом варианте», - пояснила она.

На уточнение корреспондента УНИАН, какие еще вопросы будут рассматриваться сегодня, Безуглая сообщила: «Также мы прорабатываем вопрос отчетности Кабинета Министров, и есть несколько небольших вопросов на повестке дня».

На заседании должны быть представители Генштаба ВСУ. Также Безуглая не исключила, что на заседание придет министр обороны.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля утром вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вильный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В результате боя один украинский военнослужащий погиб, еще 6 получили ранения.

Одновременно было уничтожено 5 оккупантов.

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска хотели захватить наблюдательные пункты ВСУ в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.