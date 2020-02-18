Дебальцевский котел: Офис генпрокурора продолжает устанавливать всех виновников

По версии следствия, фактором непосредственной причинно-следственной связи с понесенными потерями является военная агрессия вооруженных сил РФ.

При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора (ОГП) продолжается досудебное расследование трагедии возле г. Дебальцево Донецкой области в январе-феврале 2015 года, сейчас в уголовном производстве продолжается сбор доказательств и устанавливаются все причастные лица.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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В частности, следователи анализируют телефонные переговоры должностных лиц вооруженных сил РФ, участников незаконных вооруженных формирований РФ, а также трафики соединений операторов мобильной связи. По их результатам будут назначены экспертизы для идентификации причастных лиц за голосом, а также комплекс иных следственных и процессуальных действий.

"По версии следствия, фактором непосредственной причинно-следственной связи с понесенными потерями украинских военных, вооружения и военной техники во время боевых действий под Дебальцево является военная агрессия вооруженных сил РФ. Она заключалась в обстрелах отдельных районов Донецкой области с территории страны-агрессора и дальнейшему прямому вторжению на территорию Украины, а также совершении военными РФ военных преступлений", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 21 января до 18 февраля 2015 года погиб 141 участник АТО, 356 ранены, 150 взято в плен и 11 пропали без вести.

По результатам досудебного расследования уже сообщено о подозрении должностным лицам вооруженных сил РФ по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (участие в ведении агрессивной войны) УК Украины. Они непосредственно осуществляли руководство и координацию боевых действий против сил АТО в этот период. Всех указанных российских военнослужащих объявлены в розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание. Максимальная санкция по этим статьям – пожизненное лишение свободы.