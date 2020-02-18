Эскалация на Донбассе: Эстония на Совбезе ООН заявит о нарушении Россией Минских соглашений

18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции украинских военных и пытались прорваться через линию разграничения.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осуждают попытки боевиков прорвать линию разграничения в Луганской области.

Об этом главы МИД Эстонии и Латвии сообщили в микроблоге Twitter.

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"Осуждаю самым решительным образом сегодняшние циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить хрупкий статус-кво неподалеку от Золотого. Сегодня, на заседании Совета Безопасности ООН, Эстония заявит об этом еще одно очень серьезное нарушение Россией Минских соглашений и обещаний, сделанных им в Париже", - написал Рейнсалу.

В свою очередь, Ринкевичс заявил: "Военная эскалация поддерживаемыми Россией силами рядом с Золотым на Донбассе совершенно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений и положений о режиме прекращения огня".

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 18 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения.

В бою один украинский военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

В то же время были уничтожены четверо оккупантов, шестеро ранены.

Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что российско-оккупационные войска сегодня хотели захватить наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины в связи с пятой годовщиной боев за Дебальцево.