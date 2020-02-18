В Украине отмечают пятую годовщину выхода сил АТО из Дебальцево

В боевых условиях полный выход из Дебальцево происходил в несколько этапов и длился несколько суток.

Сегодня, 18 февраля, исполняется пять лет со дня выхода сил АТО из Дебальцево Донецкой области.

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Бои в Дебальцево стали одним из ключевых событий в противостоянии на Донбассе. В нем приняли участие тысячи бойцов и сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон.

Город Дебальцево был оккупирован российской армией и боевиками в феврале 2015 года, после того, как армия РФ во второй раз, после Иловайска, пошла на прямое вторжение в Украину.

Острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года. По информации Генштаба ВСУ, штурм города проходил при поддержке кадровых военных России. В боях принимали участие до восьми российских батальонных тактических групп и артиллерийских дивизионов.

Информация о том, что силы АТО оказались в окружении, начала поступать в начале февраля. 7 февраля ВСУ покинули село Редкодуб, а 9 февраля боевики и российские войска взяли под контроль село Логвиново, а с ним и дорогу из Дебальцево на Артемовск, через которую осуществлялось обеспечение сил АТО в городе.

12 февраля были достигнуты так называемые вторые Минские договоренности, которые предусматривали полное прекращение огня с 15 февраля 2015 года.

После установления условного перемирия боевики перебросили в Дебальцево, которое называли своим внутренним районом, силы с других направлений. Как следствие, еще больше усилились обстрелы опорных пунктов сил АТО.

Дополнительных резервов для поддержки сил АТО в Дебальцево почти не было. При таких условиях Генштаб ВСУ решил 18 февраля вывести все подразделения из района. Из-за морозов планировалось выходить не только автодорогами, но и полевыми дорогами.

Отвод войск проходил двумя основными маршрутами небольшими колоннами под прикрытием боевых бронированных машин и артиллерии. Также был организован маршрут, где имитировалось движение колонн.

В боевых условиях полный выход из Дебальцево происходил в несколько этапов и длился несколько суток.

После завершения выхода силы АТО заняли новую линию обороны по реке Лужанка. Боевики пытались атаковать новые позиции, однако, без успеха. В целом активные бои там продолжались до 21 февраля.

По данным Генштаба,во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибло 110 военнослужащих, 270 было ранено, 7 - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцево погибло 136 и был ранен 331 военнослужащий ВСУ. Также сообщали, что около 30% техники было потеряно (уничтожено противником или выведено из строя силами подразделений АТО).