В Киеве прошел марш в память о защитниках Дебальцево (фото)

Участники марша прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади.

В Киеве в воскресение, 17 февраля, прошел марш в память о погибших в боях за Дебальцевский плацдарм в феврале 2015 года.

Читайте такжеСутки на Донбассе: украинский военный погиб от вражеского обстрела

Участники марша прошли от Киевской городской администрации к Софийской площади.

"18 февраля 2015 года - день, когда украинские военные оставили Дебальцевский плацдарм. Ему предшествовала длительная оборона и отчаянная битва, которая длилась месяц. Военные эксперты считают, что именно она изменила ход российско-украинской войны: враг понес большие потери и был вынужден отказаться от посягательств на остальные территории", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

Справка УНИАН. Во время боев за Дебальцевский плацдарм украинские военные понесли значительные потери. 18 февраля 2015 года бойцов вывели из Дебальцевского выступления. До вывода много месяцев его защищали тысячи украинцев.

Согласно отчету Генштаба Вооруженных сил Украины о боевых действиях на Дебальцевском плацдарме с 27 января по 18 февраля 2015 года, во время боев в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, семь - взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского выступления погибли 136 и был ранен 331 военнослужащий ВСУ.

Под Дебальцево в феврале 2015 года незаконным вооруженным формированием в составе 19 тысяч боевиков противостояли около 13 тысяч бойцов сил АТО.