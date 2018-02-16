Дебальцевский котел: военные разведчики почтили память погибших побратимов (видео)

Именно в этот день одна из групп попала в засаду: двое спецназовцов погибли, четверо оказались в плену террористов.

Военные разведчики почтили память побратимов, погибших в Дебальцевском котле. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Военные разведчики третьего полка специального назначения тогда вывозили раненых - гражданских и военных - и выводили колонны основных сил украинской армии из окруженного Дебальцево.

Именно в этот день одна из групп попала в засаду: двое спецназовцов погибли, четверо оказались в плену террористов.

Напомним, по данным Минобороны, во время боевых действий в районе Дебальцево с 15 января по 18 февраля погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести. Около 30% техники были уничтожены противником.

После длительной обороны Дебальцево 20 февраля 2015 г. украинские военные полностью вышли из города, при этом данные о погибших в результате операции из разных источников отличались. В апреле 2015 г. было начато уголовное производство для расследования преступлений, совершенных в ходе планирования и осуществления операции по выводу частей ВСУ и Нацгвардии из Дебальцево.

Ныне Дебальцево контролируют боевики "ДНР". Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ открыла базу передового патрулирования в Дебальцево.