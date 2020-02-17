Боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных - ООС

Вследствие обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Читайте такжеНа Донбассе на день приостановит работу КПВВ "Марьинка"

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что террористы обстреляли позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" зафиксировано пять обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" - два.

"Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских защитников не было.