Боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных - ООС
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
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Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
Отмечается, что террористы обстреляли позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Схид" зафиксировано пять обстрелов, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" - два.
"Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сводке.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских защитников не было.