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Сутки на Донбассе: враг обстрелял украинские позиции 9 раз

07:22, 17 февраля 2020
Война
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Обстрелы на Донбассе не утихают / фото УНИАН

В течение минувших суток, 16 февраля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.

С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь нет.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разводить войска на Донбассе по "секторальному" принципу.

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