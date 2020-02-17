На Донбассе на день приостановит работу КПВВ "Марьинка"
10:08, 17 февраля 2020Война
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18 февраля там будут обновлять электросети.
На КПВВ будут ремонтировать электросети / УНИАН
Во вторник, 18 февраля, на Донбассе не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Следовательно, по решению Командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - говорится в сообщении.
Граждан просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.
Как сообщал УНИАН, ранее возле КПВВ "Марьинка" было затруднено движение, потому что оккупанты не расчистили снег.
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