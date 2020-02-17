На Донбассе на день приостановит работу КПВВ "Марьинка"

18 февраля там будут обновлять электросети.

Во вторник, 18 февраля, на Донбассе не будет работать контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка" на линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"К сведению граждан, завтра в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка" будут проводиться мероприятия по обновлению системы электрических сетей. Следовательно, по решению Командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ", - говорится в сообщении.

Граждан просят учесть данную информацию при планировании своих поездок.

Как сообщал УНИАН, ранее возле КПВВ "Марьинка" было затруднено движение, потому что оккупанты не расчистили снег.