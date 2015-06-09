В течение дня боевики 30 раз обстреляли позиции сил АТО и населенные пункты
19:17, 09 июня 2015Война
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В течение дня пророссийские наемники 30 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции и населенные пункты Донбасса.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
По данным пресс-центра, «большинство обстрелов зафиксировано в районе Донецка. Из 120-мм минометов пророссийские наемники обстреляли Пески, Шахту Бутовка. Населенные пункты Опытное и Первомайское - из 122-мм артиллерийских систем».
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«Враг вел огонь из вооружения танков и БМП, автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
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