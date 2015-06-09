Боевики 2 часа обстреливали украинских военных в Широкино, есть раненые - "Азов"

Об этом сообщается на странице полка «Азов» в Twitter.

В частности, боевики 2 часа обстреливали позиции сил АТО из минометов (82 мм и 120 мм) и САУ. Также огонь велся из СПГ, РПГ и АГС.

"Около часа велся стрелковый бой, легкие ранения получили 2 бойца "Азова"", - отмечается в сообщении.

У селищі Широкине вже понад 2 години йде бій. #полк_Азов#Широкинеpic.twitter.com/zQPhQYTsA9 — Полк Азов (@Polk_Azov) 9 июня 2015

Отмечается, что на протяжении дня над украинскими позициями активно летали беспилотники террористов.

Как сообщал УНИАН, за ночь 9 июня боевики осуществили около 40 обстрелов позиций сил АТО и населенных пунктов Донбасса. В районе Широкиного подконтрольные самопровозглашенным республикам бандиты применили артиллерию калибра 152 мм.