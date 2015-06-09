В Киеве разработали новый броневик "Годзилла" (фото)

01:18, 09 июня 2015
Война
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Одна из киевских компаний, занимающаяся бронированными автомобилями, представила разработанный на базе военного Урала броневик "Годзилла".

nv.ua

Об этом сообщает Новое Время.

Машина рассчитана на 14-18 мест и способна выдерживать обстрелы из СВД и АК-47.

Помимо кабины и десантного отсека бронелистами защищены также днище и топливный бак, а по контуру проемов всех дверей установлены дополнительные стальные рамы, защищающие от осколков.

nv.ua

Кроме того, броневик обеспечен эвакуационными люками и бойницами, обеспечивающими возможность ведения огня экипажем.

Годзилла также имеет систему отопления и кондиционирования. 

nv.ua

Как сообщал ранее УНИАН, в международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией военных бронеавтомобилей Humvee для Вооруженных Сил Украины от США.

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