В Киеве разработали новый броневик "Годзилла" (фото)
01:18, 09 июня 2015Война
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Одна из киевских компаний, занимающаяся бронированными автомобилями, представила разработанный на базе военного Урала броневик "Годзилла".
Броневик Годзилла / nv.ua
Об этом сообщает Новое Время.
Машина рассчитана на 14-18 мест и способна выдерживать обстрелы из СВД и АК-47.
Помимо кабины и десантного отсека бронелистами защищены также днище и топливный бак, а по контуру проемов всех дверей установлены дополнительные стальные рамы, защищающие от осколков.
Автомобиль разработан на базе военного Урала / nv.ua
Кроме того, броневик обеспечен эвакуационными люками и бойницами, обеспечивающими возможность ведения огня экипажем.
Годзилла также имеет систему отопления и кондиционирования.
Машина рассчитана на 14-18 мест / nv.ua
Как сообщал ранее УНИАН, в международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией военных бронеавтомобилей Humvee для Вооруженных Сил Украины от США.
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