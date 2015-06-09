В Киеве разработали новый броневик "Годзилла" (фото)

Об этом сообщает Новое Время.

Машина рассчитана на 14-18 мест и способна выдерживать обстрелы из СВД и АК-47.

Помимо кабины и десантного отсека бронелистами защищены также днище и топливный бак, а по контуру проемов всех дверей установлены дополнительные стальные рамы, защищающие от осколков.

Кроме того, броневик обеспечен эвакуационными люками и бойницами, обеспечивающими возможность ведения огня экипажем.

Годзилла также имеет систему отопления и кондиционирования.

Как сообщал ранее УНИАН, в международный аэропорт Борисполь прибыл самолет с первой партией военных бронеавтомобилей Humvee для Вооруженных Сил Украины от США.