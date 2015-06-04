Кремль радикально меняет стратегию, масштабное наступление боевиков в ближайшие месяцы маловероятно - аналитики

Москва радикально меняет стратегию своей политики в отношении оккупированных территорий Донбасса. Так, несмотря на продолжение поставок вооружения сепаратистским группировкам, в ближайшие 3 месяца вероятность их полномасштабного наступления маловероятна.

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

"Обращает на себя внимание активность российских кураторов, медиа и лидеров бандформирований по распространению информации о готовности украинских сил к переходу в наступление. По нашим оценкам, активность и целенаправленность распространения данной информации обусловлена отсутствием сил и средств для контроля личного состава незаконных вооруженных формирований (НВФ) так называемых "ЛНР" и "ДНР"", - говорится в отчете.

Читайте такжеСБУ говорит, что в боях под Марьинкой погибли четверо спецназовцев ГРУ России

Аналитики подчеркивают, что угроза наступления сил АТО является в настоящее время единственным фактором, способным сохранять управление подразделениями, боевой и моральный дух и компенсировать отсутствие процессов построения экономической платформы, создания рабочих мест, восстановления инфраструктуры и т.д. В этой же плоскости, по оценкам экспертов, необходимо рассматривать заявления «руководства» так называемой "ДНР" о планах наступления с целью расширения ее границ до административных границ Донецкой области.

"Оценка обстановки в регионе дает основания утверждать, что Российская Федерация переходит от военного к политико-экономическому сценарию решения проблемы, созданной ею на Востоке Украины", - отмечается в отчете.

Таким образом, аналитики Da Vinci AG убеждены, что данный сценарий основан на использовании внутренних кризисных социально-экономических процессов на территории Украины с элементами гуманитарных кампаний.