Порошенко заявил об угрозе полномасштабного наступления боевиков после "майских"

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом глава государства сказал во время совещания с председателями районных государственных администраций, на котором назвал первым приоритетом для власти значительное повышение эффективности Вооруженных Сил.

Президент сообщил, что в последнее время поступает много тревожной информации о многочисленных попытках подорвать стабильность как извне, так и внутри страны. Он отметил, что в такое время особенно важно иметь крепкую власть.

По словам главы государства, поступают сообщения о намерениях незаконных вооруженных формирований на востоке во второй половине мая перейти к активным наступательным действиям.

Глава государства поставил задачу ускорить и обеспечить четкое соблюдение графиков завершения строительства фортификационных сооружений. «Сегодня это стало общенациональным делом», – сказал президент.

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Глава государства в целом выразил удовлетворение итогами проведения четвертой волны мобилизации, отметив, что в некоторых районах ее уровень даже превысил 100 процентов. В этих районах было продемонстрировано «реальное сильное взаимодействие между районной властью и населением», подчеркнул Порошенко.

«Страна в состоянии себя защитить. Четвертая волна мобилизации сегодня демонстрирует высокий боевой дух, лучший уровень подготовки, в чем я имел возможность убедиться во время первых за последние двадцать лет мощных учений бригадного уровня, где принимали участие все наши десантные бригады, которые уже действуют в обстановке, максимально приближенной к боевой», – отметил президент.

Он назвал проведение мобилизации важнейшей задачей для глав РГА. «С 27 апреля началась вторая в этом году и пятая волна мобилизации, за успешность которой каждый председатель отвечает головой», – подчеркнул Порошенко.

Говоря о внутренних угрозах, президент сообщил, что сегодня СБУ сообщила о задержании в Одессе и в Одесской области 18-ти человек, которые планировали диверсионные акты в Одессе в начале мая. «Мы не дадим, не позволим дестабилизировать ситуацию. Мы уже научились противостоять и решительно действовать», – заявил Порошенко.

Президент сообщил, что в майские праздники в охране общественного порядка будут задействованы 18,5 тысячи сотрудников МВД, 1200 – гвардейцев и впервые к этому процессу присоединятся волонтеры. По словам президента, майские праздники станут тестом на соответствие современным требованиям наших спецслужб и правоохранительных органов.