В Донецкой области задержали боевика террористической группировки "Призрак"

Боевик в июне 2014 года нес "боевые дежурства" на блокпостах вблизи Северска, а затем сбежал и скрывался в России.

В Донецкой области военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки "Призрак".

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Бахмутского района Донецкой области отбывал наказание за кражу в одном из мест лишения свободы.

После освобождения в июне 2014 года мужчина присоединился к террористам "ДНР". Боевики поручили ему нести "боевые дежурства" на блокпостах вблизи города Северск.

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После освобождения города силами антитеррористической операции летом 2014 года он бежал от боевиков и длительное время скрывался на территории Российской Федерации. В конце прошлого года мужчина вернулся на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и в январе 2020 года был задержан контрразведчиками СБУ.

В ходе досудебного расследования бывшему боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Как сообщал УНИАН, 27 января группа разведчиков захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. Правоохранители установили, что мужчина служил в войсках оккупантов с 2014 года.

Задержанному боевику сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.