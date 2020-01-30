Задержанному во время боевого столкновения боевику "ДНР" сообщили о подозрении

27 января группа разведчиков захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. Правоохранители установили, что мужчина служил в войсках оккупантов с 2014 года.

Боевику "ДНР", задержанному во время боевого столкновения в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщено о подозрении в участии в деятельности террористической организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, боевику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

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Досудебным расследованием установлено, что в июле 2014 года мужчина после прохождения специальной боевой подготовки нес "службу" на блокпосту террористов, расположенном в Горловке, а также принимал участие в охране военной техники и обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из установок "Град" и "Гвоздика".

В частности, в 2015 году мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе 2-го мотострелкового батальона, располагавшегося в г. Енакиево, а впоследствии исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из мотострелковых бригад "ДНР" в районе м. Углегорска.

27 января 2020 года во время боевого столкновения ДРГ террористов с силами ВСУ в районе м. Красногоровки мужчина был задержан.

Досудебное расследование продолжается. Проводятся первоочередные процессуальные и следственные (розыскные) действия.

Как сообщал УНИАН, 27 января группа разведчиков захватила в плен боевика российско-оккупационных войск. У задержанного 1991 года рождения был изъят военный билет так называемой "ДНР".

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, которая имела целью разоблачения позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

Во время выдвижения из своих позиций и пересечения линии соприкосновения, он подорвался на минном заграждении, установленном самими же оккупантами. Другие члены ДРГ оставили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил множественные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь.