В Генштабе озвучили данные о количестве боевиков и их техники под Марьинкой

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ на своей странице в Facebook.

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Стало известно, что в направлении Марьинки враг бросил в бой против украинских войск более десяти танков и до тысячи человек живой силы. Кроме того, наступление поддерживают самоходные орудия 2С1 «Гвоздика».

ОФІЦІЙНОСьогодні, 3 июня, около 4 часов утра, российские террористы, цинично пренебрегая Минскими договоренностями, роз... Posted by Пресс-служба Генерального штаба ВСУ on 3 Июнь 2015 г.

"На других направлениях наступление на наши позиции также поддерживается огнем из пушек и тяжелых минометов, которые, кстати, согласно Минских договоренностей, должны были отвести на 25 и более километров от линии соприкосновения", - говорится в сообщении Генштаба.

Как сообщал УНИАН, чтобы избежать потерь среди украинских военных, Генеральный штаб ВСУ разрешил силам АТО применить артиллерию в районе Марьинки и Красногоровки.