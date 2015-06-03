СМИ сообщили о массированном обстреле Донецка боевиками (фото, видео)

Об этом сообщает местный ресурс 62.ua.

В социальных сетях люди сообщают о том, что на данный момент нет связи с поселком шахты Скочинского и большей части Петровского района Донецка.

Кроме того, ограничено движение общественного транспорта, а такси невозможно вызвать. Таким образом, жители Донецка не могут спастись от обстрелов. Уже известно об одной раненой женщине на улице Лузина. Она получила тяжелые осколочные ранения в живот.

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Также горожане собирают список адресов, куда попали снаряды. В частности, сообщается о попадании снарядов в Петровском районе. Снаряды попали в дома на ул. Москвина, ул. Крюкова, ул. Соколовского, ул. Красногоровская. Сложная ситуация и в Кировском районе Донецка. Там снаряды разрывались на ул. Бирюзова. В Киевском районе города отмечается прямое попадание снаряда в дом на ул. Политбойцов.

Как сообщал УНИАН, сегодня с самого утра боевики начали наступление на позиции сил АТО в Донецкой области. По данным народного депутата, координатора батальона "Киев-1" Евгения Дейдея, по всей линии идут ожесточенные ближние бои. Боевики идут на прорыв. Позже появилась информация о том, что в районе Марьинки идет ожесточенный бой, в результате которого ранены 25 украинских бойцов.