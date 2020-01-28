Боевики "ЛНР" заявили о задержании жительницы Луганщины

Ее обвинили в "сборе сведений для СБУ".

Боевики "ЛНР" заявили о задержании жительницы Станично-Луганского района, которую обвинили в якобы сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщают сайты, подконтрольные террористам. Сообщается, что задержанная - Марина Недодаева - "по заданию СБУ собирала сведения в отношении военнослужащих народной милиции".

Террористы утверждают, что женщина якобы должна была вести в рядах незаконных вооруженных формирований "агитационно-пропагандистскую работу с целью перехода их на сторону противника". По информации боевиков, женщина - мать восьмерых детей, двое из которых проживают на оккупированной территории Луганской области.

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"МГБ установлены данные сотрудников СБУ, причастных к проведению вербовки, их противоправная деятельность задокументирована", - заявили в так называемом "МГБ ЛНР".

Как сообщал УНИАН, по информации СБУ, на оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются в неволе 184 человека.