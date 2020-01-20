На оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживаются в неволе 184 человека - СМИ

В начале января Валерия Лутковская заявила, что в плену боевиков на Донбассе остаются около 300 человек.

На сегодня незаконно лишенными свободы на временно оккупированных территориях Донбасса считаются 184 человека.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

"В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, по данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 20 января 2020 года запрашиваются как незаконно лишенные свободы на территории ВОТ в Донецкой и Луганской областях - 184 человека", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО.

В начале января представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что в плену поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе остаются около 300 человек.