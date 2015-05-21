Пресс-центр АТО показал фотографии сбитого российского беспилотника

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

БПЛА был сбит прошедшие сутки группой спецназначенцев подразделения полка "Днепр -1", которая выполняла задачи по выявлению и пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп в нашем тылу на Донецком направлении. Аппарат вел разведку близ населенного пункта Водяное, рассказал заместитель руководителя АТО Сергей Галушко.

Читайте такжеНа Донбассе военные сбили российский беспилотник - СБУ"Этот беспилотный летательный аппарат "Форпост" произведен по лицензии одной из стран, в Российской Федерации, на Уральском заводе гражданской авиации. Заводской номер 923. Этот летательный аппарат находится на вооружении подразделений разведки РФ. Он нес станцию тактической разведки, тепловизор и радиолокационную станцию", - сказал Галушко.

По его словам, данный БПЛА может осуществлять разведку на глубине от 150 до 250 км. в тылу наших войск. Ориентировочная стоимость такого аппарата - более 6 миллионов долларов.