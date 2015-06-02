Боевики целый день обстреливали позиции сил АТО на Мариупольском направлении - штаб

Сегодня с утра и до 18.00 террористы продолжали обстреливать позиции украинских силовиков на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Со 120-мм минометов били по Черненко и Широкино. Также применяли гранатометы. Работал здесь и снайпер», - говорится в сообщении.

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На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики вели огонь по Новотошковскому, Золотому и ТЭС Счастья, а из минометов, зенитных установок и гранатометов - по Крымскому, Сокольникам и Трёхизбенке.

На Донецком направлении террористы из минометов обстреливали Гранитное.

В пресс-центр АТО также отметили, что «почти тихо было на Артемовском направлении. После обеда по Лозовому огонь вел снайпер. Больше здесь не стреляли, что сегодня позволило в районе Майорска начать работы по восстановлению водопровода».