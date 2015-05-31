Под Мариуполем на растяжке подорвался боец Нацгвардии - штаб

Об этом со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова сообщает 0629.

Он получил легкое ранение и направлен в одну из больниц Мариуполя.

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Горбунов сообщает, что за сегодняшний день было произведено 7 обстрелов позиций ВСУ, 5 раз огонь велся из минометов калибром 82 и 120, 2 обстрела производились с применением АГС.