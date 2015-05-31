Под Мариуполем на растяжке подорвался боец Нацгвардии - штаб
23:46, 31 мая 2015Война
1644 0
Под Мариуполем на растяжке подорвался боец Нацгвардии, он остался жив.
Под Мариуполем на растяжке подорвался боец Нацгвардии / УНИАН
Об этом со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Дмитрия Горбунова сообщает 0629.
Он получил легкое ранение и направлен в одну из больниц Мариуполя.
Читайте такжеМиссия ОБСЕ заявила об очередных нарушениях Минских соглашений боевиками "ДНР"
Горбунов сообщает, что за сегодняшний день было произведено 7 обстрелов позиций ВСУ, 5 раз огонь велся из минометов калибром 82 и 120, 2 обстрела производились с применением АГС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter