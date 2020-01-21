На Луганщине "ждут ответа" ОБСЕ о мониторинге в ночное время

Представители ОБСЕ сами инициировали сегодняшний визит КПВВ «Станица Луганская», заявил председатель Луганской ОГА.

Украинская сторона ожидает решения миссии ОБСЕ по мониторингу ситуации в зоне ООС в ночное время.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, комментируя встречу с новым председателем ОБСЕ, передает hromadske.

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«Единственный вопрос, который для нас является важным — продолжение миссии в ночной период. Наши военные тоже поставили этот вопрос. Мы видим, что днем у нас тишина, а как только миссия уезжает, как только начинает темнеть, то начинаются обстрелы. Для нас сейчас главное именно это — мониторинг в ночное время. Мы задали этот вопрос, ждем ответ», – сказал он.

Гайдай добавил, что представители ОБСЕ сами инициировали визит КПВВ «Станица Луганская». В то же время информацию о разведении сил в районе железнодорожного моста в Станице Луганской чиновник комментировать отказался.

По информации издания, будущее разведение войск, если в Минске согласуют предложенные Киевом координаты, не затронет жилые массивы.