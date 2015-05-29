Штаб АТО: Весь день обстрелы на Донбассе не прекращались, но в районе Мариуполя - тихо

С утра 29 мая и до вечера террористы сосредоточили огонь своей артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

«Захватчики многократно обстреливали Опытное и Пески. Доставалось и шахте Бутовка. На Луганском - из минометов били по Трехизбенке, а из гранатомета по Счастью», - говорится в сообщении.

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На Артемовском направлении в районе Широкой Балки произошло боестолкновение. А по Ленинскому российско-террористические наемники стреляли из 120-мм минометов.

«В районе Мариуполя сегодняшний день был, как никогда, тихим», - подчеркивается в сообщении.