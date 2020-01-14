Силы ООС сегодня были вынуждены "подавить вражескую активность огнем" – штаб
Сегодня российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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О ситуации с начала суток до 12.30 сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, говорится на сайте оборонного ведомства.
"После 10 утра российско-оккупационные войска дважды открывали огонь на Луганском направлении", - сказал Праута.
В частности, из станковых противотанковых гранатометов противник в течение 20 минут обстреливал опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Луганского.
По украинским позициям, оборудованным возле Орехово, оккупанты выпустили 18 мин 120-го калибра и вели огонь из автоматических станковых гранатометов.
"В последнем случае, учитывая продолжительность и мощность обстрелов, украинские воины были вынуждены подавить вражескую активность огнем из штатного пехотного вооружения", - отметил Праута.
По имеющейся информации, потерь в рядах ВСУ в результате обстрелов нет.