Оккупанты сегодня в течение получаса обстреливали силы ООС возле Зайцево

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельного вражеского огня нет.

Оккупанты на Донбассе сегодня обстреляли позиции Объединенных сил возле Зайцево.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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«Сегодня, 13 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся на это время информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактическй группировки «Север» Объединенных сил. После 08.45 по направлению из н.п. Гольмовской оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцево», - сообщил Гуцуляк.

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельного вражеского огня нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.