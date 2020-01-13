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Оккупанты сегодня в течение получаса обстреливали силы ООС возле Зайцево

12:57, 13 января 2020
Война
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REUTERS

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины, подполковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.

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«Сегодня, 13 января, по состоянию на 12.00, по имеющейся на это время информации, российско-оккупационные войска осуществили 1 прицельный обстрел позиций наших защитников в районе ответственности оперативно-тактическй группировки «Север» Объединенных сил. После 08.45 по направлению из н.п. Гольмовской оккупанты в течение получаса вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Зайцево», - сообщил Гуцуляк.

По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельного вражеского огня нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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