Оккупанты вчера били на всех направлениях: в ход шло запрещенное вооружение

Потерь со стороны сил ООС нет.

12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС, оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское – из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Ореховым – из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Травневого – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», – говорится в утренней сводке.

Вчера, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь со стороны сил ООС нет.