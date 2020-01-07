На Донбассе оккупанты били из запрещенных минометов: ранены два украинских военных

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 6 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера в результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 5 января, оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Еще один боец погиб, подорвавшись на взрывном присторои, и один получил ранения.