На Донбассе боевики за сутки 4 раза нарушили "тишину": есть погибшие и раненый

Один украинский военный погиб в результате вражеского обстрела, еще один - в результате подрыва автомобиля на мине.

За прошедшие сутки, 5 января, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно: рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8 мин; недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксирован вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб.

Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 4 января, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращении огня.