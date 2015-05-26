Amnesty International: Ерофеева и Александрова не пытали

Об этом заявил представитель международной неправительственной организации Amnesty International Красимир Янков в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Наши представители посетили двух, по их словам, российских военных. За тот маленький период времени, пока мы с ними общались, а это было не более 10 минут в присутствии украинских силовиков, мы не нашли и не увидели следов пыток и жестокого обращения", - сказал он.

Янков также вспомнил о резонансном отчете Amnesty International, в котором говорилось о том, что обе стороны конфликта на востоке Украины часто и широко применяют пытки к пленным. В документе, в частности, говорилось о том, что "Правый сектор" незаконно удерживает людей в плену.

Представитель Amnesty International в эфире пояснил, что в своих отчетах организация опирается на более чем один источник информации.

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"Мы не верим никому на слово. (Мы используем) минимум 2 источника, плюс документальные свидетельства, плюс свидетельства в СМИ, плюс наша партнерская работа с другими международными организациями, плюс медицинские и официальные документы…", - заявил Красимир Янков.

"Конечно, это (показания людей, назвавшихся пострадавшими – ред.) может быть ложью, преднамеренным вбросом российской пропаганды и так далее, но это не отменяет проверку этих фактов. (…) Мы прекрасно понимаем, что "Правый сектор" используется как бренд для российской пропаганды. Это могут быть и российские провокаторы, но эти факты не должны быть забыты, это должно быть проверено и расследовано", - добавил он.

"Сегодня в ходе беседы в СБУ стало ясно, что все еще "Правый сектор", в частности, не интегрирован в Вооруженные силы Украины, и то, что он задерживает людей и не передает их немедленно официальным структурам власти, является нарушением", - напомнил Янков.

В то же время он сообщил, что Amnesty International была приятно удивлена положительной реакцией со стороны СБУ на отчет и тем, что ведомство открыто к сотрудничеству.

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По словам Янкова, организация готовится передать правоохранителям собранные материалы для проведения расследования.