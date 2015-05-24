Порошенко наградил 228 военных, погибших на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ, согласно которому государственными наградами отмечены 264 военнослужащих, из них 228 – военные Вооруженных Сил Украины, погибшие в боях за независимость страны на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, погибшие бойцы отмечены посмертно высокими военными наградами – орденами Богдана Хмельницкого III степени и «За мужество» III степени – за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

За особисту мужність і професіоналізм, виявлені у захисті Держави,нагородив українських Героїв http://t.co/gwtrsnXRT6pic.twitter.com/dpaGVz1WZ6 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2015

Значительное количество – защитники Дебальцевского плацдарма и Донецкого аэропорта.

«Солдат Вячеслав Гага награжден орденом «За мужество» II степени (посмертно). В первый раз он получил эту награду за героизм, проявленный в боях прошлого года. Солдат служил в 95-й Житомирской отдельной аэромобильной бригаде. Весной прошлого года в составе своего подразделения воевал в самых горячих на то время точках – вблизи Краматорска и Славянска. Получив тяжелое ранение в ногу, попал на реабилитацию, однако очень скоро вернулся на фронт. 26 января 2015 года автомобиль, на котором ехал Вячеслав, подорвался на мине вблизи поселка Спартак Ясиноватского района Донецкой области. Вместе со своими товарищами он погиб», - говорится в сообщении.

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Также среди награжденных – 36 сотрудников Министерства внутренних дел, которые получили ранения в боях под Песками и Широкиним.