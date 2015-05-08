Порошенко: на Донбассе погибли 1675 украинских военных
13:22, 08 мая 2015Политика
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Об этом президент заявил во время торжественного заседания Верховной Рады, посвященного 70-й годовщине Победы над нацизмом.
Порошенко: "В целом 1675 украинских воинов отдали свою жизнь за Отечество" / @poroshenko
На Донбассе погибли 1 тыс. 675 украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного заседания Верховной Рады, посвященного 70-й годовщине Победы над нацизмом.
«В целом 1675 украинских воинов отдали свою жизнь за Отечество, за нашу победу - неизбежную, потому что добро всегда побеждает зло», - сказал он.
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Порошенко также напомнил, что 21 человеку присвоено высокое звание Героя Украины.
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