Порошенко: на Донбассе погибли 1675 украинских военных

На Донбассе погибли 1 тыс. 675 украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время торжественного заседания Верховной Рады, посвященного 70-й годовщине Победы над нацизмом.

«В целом 1675 украинских воинов отдали свою жизнь за Отечество, за нашу победу - неизбежную, потому что добро всегда побеждает зло», - сказал он.

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Порошенко также напомнил, что 21 человеку присвоено высокое звание Героя Украины.