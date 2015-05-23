Волонтеры отремонтировали и передали военным самолет АН-26
На протяжении 6 месяцев на ремонт собрали около миллиона гривень.
Украинские волонтеры отремонтировали и передали военным летчикам самолет АН-26, который 12 лет пролежал в разобранном состоянии на складе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«На протяжении 6 месяцев на ремонт собрали около 1 млн грн. На эти деньги закупили все необходимое оборудование», - сказал Лысенко, и отметил, что это не первый самолет, который украинские волонтеры восстановил для наших авиаторов.
По его словам, самолет АН-26 будет выполнять важную и благородную миссию – транспортировки раненых воинов из зоны проведения АТО.