Волонтеры отремонтировали и передали военным самолет АН-26

Украинские волонтеры отремонтировали и передали военным летчикам самолет АН-26, который 12 лет пролежал в разобранном состоянии на складе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«На протяжении 6 месяцев на ремонт собрали около 1 млн грн. На эти деньги закупили все необходимое оборудование», - сказал Лысенко, и отметил, что это не первый самолет, который украинские волонтеры восстановил для наших авиаторов.

По его словам, самолет АН-26 будет выполнять важную и благородную миссию – транспортировки раненых воинов из зоны проведения АТО.