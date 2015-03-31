Украинские волонтеры наладили новый тип материального и медицинского обеспечения военных - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что волонтеры в Украине наладили новый тип вещевого, пищевого и медицинского обеспечения военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с активом области в Черниговской облгосадминистрации.

Читайте такжеПорошенко подписал закон в поддержку волонтерского движения в Украине

По словам Порошенко, 80% украинцев приобщились через волонтерство к помощи армии: "кто перечислил средства через мобильный, а кто-то бросил все, чтобы быть вместе с теми, кто защищает свою землю". Президент также отметил, что наиболее коррупционные участки работы в Министерстве обороны Украины "обезопасивают" именно волонтеры.

"Украинские волонтеры наладили новый тип вещевого, пищевого и медицинского обеспечения военных. И цены на 30% ниже, если покупают волонтеры, и сроки вдвое сокращаются, и качество другое", - отметил Порошенко.

По мнению президента, волонтерское движение в Украине является уникальным.