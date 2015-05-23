Задержан боевик, который под руководством офицера РФ обстреливал район Донецкого аэропорта за $450 (фото, видео)

В Сумской области Служба безопасности Украины задержала боевика из террористической организации «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин Украины поступил в одно из незаконных вооруженных формирований террористов в мае 2014 года. Ему выдали оружие и вместе с другими боевиками отправили на блокпосты.

Задержанный признался, что обстреливал позиции сил АТО в районе Донецкого аэропорта. Во время одного из боевых столкновений с подразделениями ВС Украины боевик убил двух и ранил одного военного, за что ему заплатили 450 долларов США вознаграждения.

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Злоумышленник сообщил, что их действиями руководил офицер российской армии, которого называли Александром Николаевичем, и рассказал, что на территории Донецкой области, с которой боевики осуществляли обстрел, находилось до 20 российских солдат.

Злоумышленник вернулся в Сумскую область с тяжелым ранением и пытался скрываться от уголовной ответственности. Однако 19 мая этого года сотрудники СБУ установили его место пребывания в Белопольском районе и задержали.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (содействие созданию или деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Преступник взят под стражу.